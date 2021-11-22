Украинский эксперт Охрименко: ВСУ не готовы к полномасштабному наступлению в Донбассе

Вооруженные силы Украины, несмотря на громкие заявления военачальников, не готовы на сегодняшний день к атаке на Донбасс. Об этом заявил экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Ранее начальник Главного разведывательного управления минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что бойцы ВСУ впервые применили американские противотанковые комплексы (ПТРК) Javelin на линии соприкосновения. Также он подчеркнул, что Киев очень надеется на военную помощь Вашингтона, которая, по его словам, должна поступать в кратчайшие сроки.

В ходе организованной Медиагруппой «Патриот» конференции, посвященной росту напряженности в Донбассе, Охрименко отметил, что пока остается неясным, по каким целям были применены ПТРК. Он напомнил, что ВСУ работают и по мирным объектам, однако попала ли под огонь Javelin военная техника ополченцев, остается «только гадать».

Что касается способности украинской армии развернуть полномасштабное наступление в Донбассе, то она вызывает у экономиста большие сомнения. Он назвал заявления военачальников ВСУ о том, что они могут захватить неподконтрольные территории за два часа, пустой бравадой.

«На Украине нет ни одного политика, который может дать команду. Там ведь Порошенко пытался дать команду наступать на Донецк, но были против украинские военные», — отметил Охрименко.

Ранее публицист Борис Рожин обвинил США в нарушении международных норм поставками Javelin для ВСУ. По его словам, Вашингтон заинтересован в продолжении вооруженного конфликта в Донбассе.