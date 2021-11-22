Немецкий политолог Рар предупредил об опасной для Европы стратегии Польши

Политика Польши, которая пытается выставить себя спасителем Европы от якобы надвигающегося с востока нового татарского ига, создает на границах ЕС новый «железный кордон».

Такое мнение в эфире программы «Контур» на ОНТ высказал немецкий политолог Александр Рар.

«Польша ведет свою политику – это естественно. Но не безуспешно. Она, конечно, ужасно злится на Германию, считает, что Германия спровоцировала эту политику открытых дверей и приход беженцев в Европу», — отметил эксперт.

Но при этом, напомнил он, Польша сама находится под санкциями Евросоюза, и чтобы изменить критическое отношение к себе со стороны Брюсселя, Варшава выставляет себя спасителем Европы, от надвигающегося с востока татарского ига, или от агрессивных России и Белоруссии и тому подобного.

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И хотя такую жесткую политику Польши можно понять, рассуждает Рар, она все же совершенно неправильна, так как нагнетает новую агрессию и противостояние, из которого потом придется искать выход.

«Фактически сейчас вся Восточная Европа поддерживает идею Польши сделать из Европейского союза крепость, а не политику открытых дверей. Что преследуют и некоторые страны НАТО. Просто такой политикой создать новый «железный кордон», как это было после Первой мировой войны», — считает немецкий эксперт.

По его ловам, сторонники такой политики хотят превратить Европу в крепость, отгородив ее не только от беженцев, но и от остальных восточных соседей, которых, по их мнению, не должно быть на европейской территории. И на эти долгосрочные перспективы, уверен Александр Рар, необходимо обращать внимание, так как они очень опасны.