Школа №575 продолжает принимать продукцию «Фирмы Флоридан» после сообщений об отравлении детей

«Фирма Флоридан» продолжает поставлять продуктовые наборы для петербургской школы №575, ученики которой 19 ноября почувствовали недомогание, предположительно, после приема пищи.

В настоящее время столовая образовательного учреждения закрыта, а поставщика проверяет Роспотребнадзор. Дети питаются сухпайками из буфета, вся еда запечатана в вакуумную упаковку, передает ФАН.

Поставщик еды в срочном порядке поменял персонал, который работал в школе во время инцидента. Столовая будет закрыта до тех пор, пока Роспотребнадзор не проведет все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ученик младших классов, который был госпитализирован, пошел на поправку. Другие пятеро детей, сообщившие об ухудшении самочувствия после похода в столовую, находятся под наблюдением врачей. На обед 19 ноября школьникам давали свекольный салат с яйцом, гороховый суп, запеченную курицу и вареные макароны.

По данным ФАН, «Фирма Флоридан» в конце прошлого года была поймана на грубейших нарушениях санитарных правил и норм. Компания игнорировала уборку помещений, а также не осуществляла дезинфекцию оборудования.

Между тем СМИ сообщали, что в 2020 году на обеспечение питанием школ Приморского района претендовал «Комбинат социального питания Красносельского района». Торги были аннулированы по решению Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, петербургское правительство было вынуждено проводить их заново.