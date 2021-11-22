Военный эксперт Рожин: ВСУ нацелят комплексы Javelin на мирные цели в Донбассе

Под присмотром США украинские силовики продолжают нарушать международные договоренности в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Прямое тому доказательство – информация об использовании Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетных комплексов Javelin, уверен эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Изначально комплексы поставляли украинцам для «защиты от российской агрессии», напомнил военный эксперт. Но специалисты не сомневались, что ВСУ попробуют воспользоваться «Джавелинами» для продвижения в Донбассе. При этом Соединенные Штаты закрыли глаза на откровенное нарушение международных норм и минских договоренностей.

«США очень легко игнорируют всевозможные каноны международного права, — объяснил Рожин. — Там, где они считают выгодным, они действуют без оглядки на какие-либо международные ограничения. <…> То же самое происходит с поставками вооружения на территорию Украины. Опять же с целью поддержания управляемого конфликта. Оружие поставляется для того, чтобы поддерживать здесь [в ДНР и ЛНР] необходимый США градус военного напряжения».

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На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» специалист также подчеркнул, что нарушители спокойствия из ВСУ вполне могут применить противотанковые комплексы и по мирным целям в Донбассе: остановкам общественного транспорта, городским постройкам и даже скоплениям гражданских.

«Такую цель [мирную] вполне можно поразить как из обычных ПТРК [противотанковых ракетных комплексов], так и из американских, которые поставляются на Украину», — заверил Борис Рожин.

На данные об использовании комплексов Javelin в ДНР и ЛНР уже отреагировали в российском МИД. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Украина пытается «осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу». По мнению Лаврова, Киев «нагнетает воинственную риторику».