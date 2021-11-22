Лукашенко провел параллель между Тихановской и Навальным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко счел невозможными переговоры с экс-претендентом на пост главы государства Светланой Тихановской. По словам политика, диалог может состояться в том случае, если президент России Владимир Путин установит контакты с блогером Алексеем Навальным.

Президентские выборы в республике состоялись 9 августа 2020 года. Победу одержал Александр Лукашенко. На втором месте оказалась Тихановская, она не признала итогов процесса волеизъявления и позднее покинула страну. Президент Белоруссии дал интервью BBC, где рассказал, что не собирается налаживать связи с экс-кандидатом на пост главы государства.

«Я могу параллель провести. Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой (Тихановской. — Прим. ред.) начну вести переговоры», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее политолог Александр Носович предрек раскол Литве из-за Тихановской, передает телеканал «360». Эксперт подчеркнул, что критика местной оппозиции в адрес властей из-за содержания домохозяйки может стать первым шагом к разделению государства.