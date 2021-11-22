ГП обратилась к Госдуме с просьбой дать согласие на избрание меры пресечения Рашкину

Генеральная прокуратура России просит у Государственной думы согласие на проведение следственных действий по уголовному делу в отношении Валерия Рашкина о незаконной охоте, а также избрания для него меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщил на заседании в Госдуме представитель надзорного ведомства Сергей Бочкарев.

«Рашкин не сотрудничал со следствием, давал органам правопорядка ложные и запутывающие показания, вводил общественность в заблуждение», — аргументировал он свою позицию.

Бочкарев добавил, что расследование помогло бы установить причастность парламентария к данному преступлению. Он отметил, что ущерб от незаконной охоты составил 80 тыс. рублей.

«Рашкин причастен к ведению незаконной охоты, причинил крупный вред и ущерб природе», — уверен представитель ГП.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник с карабином, который принадлежал подозреваемому депутату. Также стражи порядка установили в день инцидента, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался проходить медосвидетельствование.