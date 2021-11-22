Комиссия Госдумы по этике рекомендовала снять с депутата Рашкина неприкосновенность

Комиссия Госдумы по этике после заседания рекомендовала лишить члена фракции КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Об этом сообщил в своем telegram депутат Евгений Попов.

Окончательное решение депутаты Госдумы примут на заседании 25 ноября.

17 ноября в нижнюю часть парламента поступило представление генпрокурора РФ о лишении коммуниста депутатского иммунитета по делу о браконьерстве. Через несколько часов Валерий Рашкин, до этого отрицавший то, что он незаконно застрелил лося, записал видеобращение с признанием.

В отношении члена КПРФ возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»). Наказание может составить от штрафа в 500 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.