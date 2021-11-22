Несколько кондукторов в Казани попали в больницу после драки с пассажирами из-за QR-кода

Власти Татарстана зафиксировали случаи избиения кондукторов в первый день использования QR-кодов в регионе. В результате произошедших нападений на сотрудников автопарков несколько человек были госпитализированы, сообщает источник в мэрии Казани.

Запрет на проезд в общественном транспорте Татарстана без QR-кода вступил в силу в понедельник, 22 ноября. Ограничение коснулось всех пассажиров старше 18 лет, кто пользуется городским, пригородным и межмуниципальным общественным транспортом. Сюда же входит метрополитен, а на такси и межрегиональные перевозки обязательное использование QR-кодов не распространяется. Отмечается, что проверки осуществляются силами самих перевозчиков.

«Еще не завершился первый день, как в Татарстане стало действовать требование на предъявление QR-кода в общественном транспорте, однако уже появилось несколько сообщений о проявлении случаях насилия по отношению к кондукторам. Зафиксирован случай избиения, использования перцового баллончика, есть госпитализированные», — заявили в администрации Казани.

Ранее стало известно, что пассажир автобуса в Казани распылил перцовый баллончик в лицо кондуктору из-за требования предъявить QR-код. Инцидент произошел в районе станции метро «Аметьево», в результате чего с дебоширом пришлось разбираться сотрудникам правоохранительных органов, а врачам — оказывать помощь кондуктору.