Семья Нины Руслановой решит вопрос об установке мемориальной доски на ее доме в Москве

Памятная табличка может появиться на фасаде одного из домов, в которых проживала народная артистка России Нина Русланова. Окончательное решение в этом вопросе остается за семьей умершей, заявил председатель комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Актриса театра и кино Русланова, горячо любимая зрителями за роли в таких лентах, как «Собачье сердце», «Не стреляйте в белых лебедей», «Завтра была война» и «Дважды рожденный», скончалась 21 ноября на 76-м году жизни. Как отметил Герасимов, Русланова была яркой и неповторимой актрисой с непростой судьбой.

«На доме, где она жила, должна появиться табличка. Она постоянно переезжала из одной квартиры в другую: тут важно понять, на каком из домов должна появиться табличка. Но это, в первую очередь, решение за семьей», — уточнил он в комментарии РИАМО.

Траурная церемония прощания с Руслановой, умершей после продолжительной болезни, пройдет в Доме кино 24 ноября. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.