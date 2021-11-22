Политолог Семченко: применение ВСУ комплексов Javelin в Донбассе имело скрытые мотивы

Подразделения ВСУ применили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin в Донбассе, чтобы отвлечь внимание от других проблем на Украине, заявил политолог Александр Семченко.

Таким образом в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» эксперт прокомментировал заявление директора Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова, который сообщил, что украинская армия применила на линии разграничения ракетные комплексы, переданные ей ранее США. Семченко уверен, что использование Киевом Javelin в Донбассе имело скрытые мотивы, передает ФАН.

«Это перемещение внимания, создают новые очаги общественной напряженности, чтобы показать, что есть другие более важные актуальные темы», — объяснил аналитик.

Политолог также отреагировал на решение жителей ДНР обратиться в ООН и другие международные инстанции с исками против украинских властей, которые совершают ужасные преступления в Донбассе. По мнению Семченко, киевские военные преступники понесут наказание лишь после того, как их сдадут покровители на Западе.