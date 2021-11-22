Депутат Рашкин признался в незаконной охоте на лося

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин публично признал охоту на лося незаконной. Он отметил, что не проверял, есть ли на нее официальное разрешение.

«Я никогда не выписывал на себя, никогда не проверял, так было заведено. Не только в этот раз, я никогда не проверял. Наверное, это моя ошибка, в чем я раскаиваюсь, горько и обидно, достаточно много ночей не сплю», — поделился он.

В конце октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области написал заявление на парламентария, подозреваемого в незаконной охоте. Инспекторы обнаружили ночью в лесу автомобиль, в котором сидел Рашкин и его приятель. В ходе осмотра правоохранители изъяли из салона машины расчлененную тушу лося, топор и ножи.

«Я перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор», — объяснил Рашкин.

Несколько дней назад депутат сознался в убийстве животного. Рашкин заверил, что готов помогать следствию.