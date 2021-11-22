Ситуация с обязательной вакцинацией в Петербурге может привести к забастовкам

Власти Петербурга обязали бизнес вакцинировать 80% сотрудников от коронавируса, исключив из этого числа переболевших инфекцией. Однако главы предприятий, профсоюзы и эксперты выразили недовольство таким требованием.

Глава местного Роспотребнадзора Наталия Башкетова ранее сообщила, что нововведение начнет действовать в Северной столице уже с 15 января 2022 года. Таким образом, руководители предприятий смогут отстранять непривитых работников без сохранения заработной платы, что возмутило сотрудников и вызвало разговоры о возможных забастовках.

«Как мы знаем, переболевшим на законных основаниях выдается QR-код, только не на год, а на полгода. Поэтому, если люди переболели полгода назад или меньше, они должны быть включены в число привитых», — заявил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с Федеральным агентством новостей.

При этом Смольный опубликовал документ, в котором подробно говорится о проведении обязательной вакцинации и основных правилах. После этого группа петербургских активистов, посчитав новые требования угрозой отстранения от работы и лишения зарплаты антиконституционными, обратилась в прокуратуру с требованием проверить действия губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главного городского санитарного врача Наталии Башкетовой.