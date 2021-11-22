«Токсичный» реестр. Рунет защитят от насильников, феминисток и секс-меньшинств

В России задумались о создании реестра «токсичного контента», который может вызывать неприятие пользователей. Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), предприниматель Игорь Ашманов взял на себя смелость погрузиться в пучину токсичности, обозначить «концепцию каталога» и представить ее коллегам из СПЧ.

Председатель совета Валерий Фадеев уже выслушал размышления Ашманова на эту тему, следующий на очереди – президент Владимир Путин, которому доклад о реестре представят уже в ближайшее время. На подобную инициативу члена СПЧ, по его собственному признанию, натолкнули исследования Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, связанные со случаями стрельбы в школах и суицидов среди подростков.

«Есть огромная серая зона, которая служит вовлечению людей уже в запрещенную деятельность. Создание реестра токсичного контента – это способ что-то сделать с этой серой зоной – с контентом, который не будет запрещен в ближайшее время», — объяснил Ашманов.

Если верить «Ведомостям», к числу «токсичного контента» автор идеи уже отнес поощрение ЛГБТ, «информацию про насилие», радикальный феминизм и отказ российских семей от рождения детей (он же чайлдфри). По мнению Игоря Ашманова, рунет нужно «зачищать» от подобных установок. Для этого и создается «токсичный реестр» — список, который будет формировать «открытое сообщество».

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Каждый пункт этого списка будет носить собственный статус – от «нежелательного» до «запрещенного». Для наглядности администраторы разместят скриншоты с соответствующим наполнением, а также ссылки на группы в соцсетях и сайты.

При этом СПЧ собирается сотрудничать с цифровыми гигантами, которые «получают преференции от государства». Ашманов полагает, что под такие характеристики подпадают «Одноклассники», «ВКонтакте», сервис «Яндекс.Диск», мессенджер ICQ и другие.

«Политика Сегодня» связалась с Игорем Ашмановым, однако он поспешил уточнить, что о конкретике в отношении «токсичного реестра» говорить пока не приходится. Материал, опубликованный «Ведомостями», член СПЧ назвал «утечкой», после чего признался, что едет обсуждать этот вопрос в «администрацию».

«Это все – результат некой утечки в СМИ. Я не готов пока комментировать, потому что сейчас еду в администрацию разговаривать. В ближайшие пару дней я поговорю с разными людьми и только тогда буду готов [говорить на эту тему]», — сообщил Ашманов.

wikipedia.org / Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил журналистов, что в Кремле «ничего не знают» о задумке представителя Совета по развитию гражданского общества и правам человека. При этом встреча Путина и глав СПЧ может состояться до Нового года, уточнил Песков.