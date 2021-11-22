Читатели портала CBC назвали полным абсурдом идею о включении Украины в состав НАТО

Принятие Украины в НАТО может привести к катастрофическим последствиям для всего мира, считают американские читатели портала CBC.

Так интернет-пользователи прокомментировали статью журналиста Мюррея Брюстера, в которой он поддержал призывы экс-президента Украины Петра Порошенко о включении страны в состав Североатлантического альянса. Позиция представителя СМИ вызвала критику среди американских читателей. Они объяснили на пальцах, чем может обернуться для мира подобная инициатива.

Украина является одной из наиболее коррумпированных стран мира, и один факт ее присутствия в Альянсе может привести к краху для военного блока, считают в Сети.

«А что будет, если НАТО с такими "членами" придется вступить в войну?! Это полный абсурд», — возмутился один из комментаторов.

Более того, вступление Украины в международное объединение будет означать, что Киев переступил обозначенную президентом РФ Владимиром Путиным «красную линию». А это уже грозит катастрофой, сопоставимой с Карибским кризисом 1962 года, когда чудом удалось избежать ядерной войны между США и СССР, пояснили читатели.

«Членство в НАТО для Украины было бы "кубинским кризисом наоборот". Не может быть более серьезной провокации, которая могла бы спровоцировать ядерную войну», — написал еще один интернет-пользователь.

Ранее стало известно, что СБУ заподозрила Порошенко в госизмене при закупках угля из Донбасса. Сотрудники спецслужб проводят соответствующую проверку, сообщает телеканал «360».