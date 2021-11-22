Главу минкультуры Крыма Новосельскую уволили в связи с утратой доверия

Министра культуры Крыма Веру Новосельскую, задержанную ранее за взятку, уволили с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Отмечается, что чиновник сам сообщил о кадровых перестановках в социальной сети.

Ранее ФАН публиковал видео с судебного процесса в отношении главы минкультуры Крыма Веры Новосельской. Заседание проходило в зале Басманного суда Москвы, где было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения чиновнице в виде заключения под стражу до 17 января 2022 года.