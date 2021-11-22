Песков заявил, что QR-коды на транспорте в Татарстане необходимы для сохранения здоровья жителей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с электронными пропусками о вакцинации в транспорте Татарстана.

По словам представителя Кремля, власти Татарстана действуют в рамках особых полномочий, которые были предоставлены российским регионам в связи с коронавирусной пандемией. Также Песков отметил, что единственная преследуемая сейчас цель — это безопасность и здоровье граждан. Пресс-секретарь выразил надежду, что скоро ситуация с электронными пропусками выровняется и подчеркнул, что подобные решения не могут быть реализованы без первоначальных проблем.

Ранее более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из общественного транспорта Казани. В республике с понедельника действует запрет на перевозку жителей общественным транспортом без подтверждения вакцинации.