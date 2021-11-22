Песков назвал вбросами публикации западных СМИ о готовящемся «вторжении» России на Украину

Публикации западных СМИ о якобы подготовке российского «вторжения» на Украину являются вбросами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, подобные сообщения представляют собой нагнетание напряженности и попытки представить Москву стороной, которая угрожает урегулированию ситуации в Донбассе. Американские СМИ используются в качестве трубы для целенаправленной информационной кампании против России, считает представитель Кремля.

Кроме этого, подобные утверждения со стороны Запада могут служить камуфляжем для агрессивных помыслов Киева и решения силой конфликта в Донбассе, добавил Песков. По его словам, количество провокаций со стороны ВСУ с использованием вооружений НАТО значительно растет.

При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена воевать ни с Украиной, ни с другими странами. Однако на Западе продолжают делать подобные провокационные заявления.