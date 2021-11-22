Лукашенко предупредил Польшу о последствиях закрытия границы с Белоруссией

Официальной Варшаве сперва необходимо хорошо подумать, прежде чем угрожать закрытием границы с Белоруссией, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, в последнее время Минск наблюдает очень много угроз со стороны Варшавы. Официальные лица Польши собираются закрыть границу на фоне миграционного кризиса. Однако такой шаг будет иметь непоправимые последствия для Запада.

«Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят», — сказал он.

Стоит отметить, что несколько тысяч мигрантов пытаются попасть в Европу через территорию Белоруссии. В Брюсселе уверены, что Минск намеренно усиливает кризис на границе в качестве ответа на санкции ЕС.