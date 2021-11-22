В Кремле высказались по поводу версии адмирала Попова о гибели «Курска»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу версии о столкновении атомной подлодки «Курск» с субмариной Североатлантического альянса, озвученной адмиралом Поповым.

«Мы ее [версию] оставляем абсолютно без комментариев. Было следствие, оно пришло к окончательному выводу, поэтому появление здесь каких-то других гипотез мы не хотим комментировать», — сказал Песков во время традиционного брифинга.

Ранее экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов в интервью РИА Новости заявил, что «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО.

«Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта», — сказал адмирал.

Официальная причина трагедии, произошедшей 12 августа 2000 года, — взрыв торпеды на борту подлодки из-за утечки компонентов топлива. Погибли 118 человек.