Погребинский предсказал «грязную игру» европейцев с сертификацией «СП–2»

Европейцы могут продолжить отодвигать сертификацию нового российского газопровода «Северный поток – 2», но, если они потребуют заново подавать заявку – это будет уже грязной игрой против собственных интересов.

Об этом в интервью изданию «Северный поток – 2» рассказал украинский политолог Михаил Погребинский, который напомнил, что немцы еще недавно обещали сертифицировать новый газопровод к началу января, но потом стало известно, что процесс затягивается из-за бюрократических проволочек.

При этом Погребинский уверен, что та часть европейцев, которая думает о газоснабжении своих стран и понимает, что они зависят от поставок топлива из России, против затягивания процедуры сертификации, но у них нет перевеса, чтобы ускорить бюрократические процессы.

«Немцы же обещали (завершить сертификацию) до первого января, но теперь получается, что нужна «дочка». Они могут сказать, давайте теперь заново заявку на сертификацию, но это уже будет совсем игра грязная и против своих собственных интересов», — отметил киевский политолог.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее стало известно Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертификация газопровода «Северный поток – 2» была приостановлена из-за несоответствия проекта законодательству ФРГ.

По немецким законам, компания, претендующая на статус независимого оператора газопровода должна быть зарегистрирована в Германии. В связи с этим компания-оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG учредила в Германии дочернюю структуру, которая станет владельцем и оператором «СП–2» и от своего лица подаст заявку на сертификацию газопровода.