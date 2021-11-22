Адвокат Монтян саркастично подбросила США новые «поводы» для санкций в отношении РФ

Соединенные Штаты собираются ввести ограничительные меры в отношении Российской Федерации за то, что она не делала, рассказала адвокат Татьяна Монтян.

Глава комитета по международным делам Роберт Менендес потребовал принять санкции и запретить въезд в США российских военных и разведчиков. Помимо этого, он призвал нарастить военную мощь Украины. План американского политика, в том числе подразумевает санкции против российских банков, предприятий нефтегазового сектора, против любой компании или лица, участвующего в проекте газопровода «Северный поток — 2», и прочих.

Инициативу Менендеса иронично высмеяла Татьяна Монтян. Она также не без сарказма подбросила новые «поводы» для санкций против РФ. Соответствующим заявлением адвокат поделилась в своем Telegram-канале.

«В США собираются ввести новые санкции против России. За что на этот раз?...Вы спросите, как это? Нападения еще нет, а санкции — уже? Именно! Западные партнеры собираются ввести санкции против России за то, что она не делала», — подчеркнула Монтян.

Также адвокат высмеяла сценарий США по введению санкций в отношении России. Так Вашингтон завтра может сообщить об ограничительных мерах за непризнание президентом России Владимиром Путиным угодного Западу кандидата, а послезавтра — за непризнание независимости всех субъектов РФ.

«Изумительно просто!...Двадцать две республики и девять краев, по логике западных партнеров, должны последовать за бывшими советскими республиками и обрести наконец независимость, вырвавшись из тюрьмы народов на свободу», — заключила она.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, западные партнеры заверили Киев в том, что в случае наступления со стороны России будет оказана максимальная помощь. Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли в итоге наступать Москва.