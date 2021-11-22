Белорусская прокуратура передала в суд уголовное дело россиянина Дудникова

Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело в отношении 21-летнего россиянина Егора Дудникова, обвиняемого в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности Белоруссии.

Согласно материалам дела, с 19 января по 21 мая 2021 года Дудников опубликовал не менее 55 голосовых сообщений, побуждающих создать напряженность и конфликтность в обществе и государстве, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В мае 2021 года россиянин был задержан в Минске, куда переехал жить в 2019 году. Ранее суд продлил ему срок заключения под стражей до ноября, а Следственный комитет Белоруссии постановил отказать в переводе под домашний арест.