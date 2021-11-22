Пассажир автобуса в Казани распылил кондуктору перцовый газ в лицо из-за QR-кода

Казанец брызнул газом в лицо мужчине, проверявшему наличие QR-кода у пассажиров автобуса недалеко от станции метро «Аметьево».

Кондуктор подошел к пассажиру и попросил у него предъявить документ. В ответ на это агрессивно настроенный мужчина ударил сотрудника общественного транспорта, а после этого распылил ему в лицо газ из баллона. На место происшествия оперативно выехали врачи скорой помощи и госпитализировали пострадавшего. Об этом написали в социальных сетях. Как показали комментарии, люди были готовы к подобному развитию событий.

«Вышел бы на площадь Свободы и выражал свое недовольство тому, кто это придумал. Мог бы и в лицо побрызгать, так нет, он свое недовольство выражает на обычном человеке, который выполняет свою работу», — написал один из комментаторов.

Не так давно телеканал «360» сообщал, что житель Красноярска с газовым баллончиком попытался ослепить охранника школы. Пострадавшие были оперативно доставлены в глазной центр.