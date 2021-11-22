Хачатурянц стал седьмым президентом РПЛ

Ашот Хачатурянц 22 ноября стал седьмым президентом в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).

РПЛ на официальном сайте сообщила об избрании Ашота Хачатурянца главой лиги. С октября он занимал пост исполняющего обязанности президента организации. Представители РПЛ поздравили Хачатурянца с избранием и пожелали бывшему главе судейского комитета РФС «больших побед».

После первого круга турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака, набравшая 33 очка, является действующим победителем РПЛ. До зимней паузы клубам осталось провести по три игры.