Власти Якутии перевели школьников на дистанционное обучение из-за сильных морозов

Ученики школ в десяти селах Усть-Алданского района Якутии в понедельник были переведены на дистанционное обучение из-за сильных морозов, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Столбики уличных термометров в Якутии опустилась до существенно низких отрицательных значений. Так, селе Огородтах синоптики фиксируют похолодание до −45 градусов. Однако рекордный показатель мороза был отмечен в селе Кылайы, где похолодало до −50 градусов.

«Сегодня, 22 ноября, в десяти наслегах (сельское поселение. — Прим. ред.) Усть-Алданского района объявлен актированный день. Всего по улусу (району. — Прим. ред.) 695 учащихся переведены на дистанционное обучение», — сообщили в пресс-службе.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил россиян об аномальных холодах, которые придут в ближайшие дни. Синоптик подчеркнул, что морозы ударят в Тюменской, Кемеровской, Омской, Свердловской, Томской, Новосибирской и Челябинской областях.