Лавров указал на готовность России работать над искоренением дискриминации по нацпризнаку

Реабилитация национализма не должна оставаться без внимания международного сообщества, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, подобные явления все чаще можно увидеть в Европейском союзе, в частности в странах Балтии. Вместе с тем, уточнил дипломат, нельзя не упомянуть Украину в этом контексте.

«Усиливается проявление национализма, антисемитизма, русофобии. Ведется неприкрытая пропаганда человеконенавистнических идей, активизируется деятельность неонацистов, других радикалов», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что российская сторона готова принимать участие в диалоге для решения этой проблемы. Нельзя отпускать ситуацию на самотек, резюмировал он.