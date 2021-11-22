Эндокринолог Шокур предупредила о риске появления диабета после COVID-19

Врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро» Светлана Шокур заявила, что коронавирусная инфекция может привести к возникновению сахарного диабета.

Имеющие хронические болезни пациенты подвержены риску заболевания коронавирусом. Однако, согласно исследованиям, инфекция также способна приводить к образованию опасных болезней.

«Дело в том, что вирус SARS-Cov-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент-2), которые есть не только в легких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе», — отметила Шокур.

Это приводит к снижению уровня инсулина и появлению клеток-мишеней для вируса, которые более уязвимы перед разрушениями. Чем значительнее степень повреждения, тем вероятность развития сахарного диабета выше, добавила врач.

Определить развитие сахарного диабета второго типа можно по изменениям в области пупка. В этой части тела может развиться дрожжевая кандидозная инфекция.