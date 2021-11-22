Депутат Бородай: правозащитные организации закрывают глаза на преступления Киева в Донбассе

Западные страны не будут привлекать к ответственности украинские власти за военные преступления в Донбассе. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Александр Бородай.

Ранее жители Донецкой Народной Республики Виктор Баркалов и Вадим Шулак призвали ряд международных правозащитных организаций провести расследование преступных действий ВСУ на юго-востоке Украины. Они потребовали привлечь к уголовной ответственности экс-президента страны Петра Порошенко, а также нынешнего главу государства Владимира Зеленского и Александра Турчинова.

В беседе с «Народными Новостями» глава Союза добровольцев Донбасса Бородай заявил, что не верит в то, что западные правозащитные организации обратят внимание на инициативу граждан ДНР. По его словам, они закрывают глаза на преступления ВСУ в регионе.

«Запад активно поддерживает страну финансами и поставками вооружения. Правозащитные организации не захотят расписываться в тех преступлениях, которые совершает поддерживаемый Западом режим на Украине», — отметил депутат.

Он добавил, что иски Баркалова и Шулака должны быть рассмотрены в международных инстанциях, а зарубежные страны должны обратить внимание на преступную деятельность Украины в Донбассе. Однако Запад занимает в этом вопросе крайне предвзятую позицию, поэтому ждать объективной оценки всем злодеяниям Киева на юго-востоке страны не приходится. В то же время Бородай выразил надежду, что рано или поздно виновные понесут серьезное наказание.