Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 93-летием

Президент России Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения. Российский лидер оценил его творческие заслуги в официальном обращении.

Владимир Путин пожелал поэту крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемого вдохновения. Он подчеркнул, что именинник всю свою жизнь посвятил поэтическому творчеству, в котором добился высочайших достижений.

«Вы посвятили свою жизнь поэтическому творчеству и на этом поприще завоевали высочайшее признание и поистине всенародную любовь. Песни, созданные Вами в блистательном союзе с Александрой Николаевной Пахмутовой, другими замечательными композиторами, по праву считаются подлинным достоянием отечественной культуры», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Добронравов родился в 1928 году в Ленинграде. Он является автором песен на музыку своей супруги — композитора Александры Пахмутовой: «Беловежская пуща», «И вновь продолжается бой» и других .