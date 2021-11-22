Daily Mail: Меган Маркл не сможет баллотироваться в президенты США из-за закона 1810 года

Поправка к Конституции Соединенных Штатов, которая была принята в 1810 году, не позволяет герцогине Меган Маркл претендовать на президентский пост, сообщило издание Daily Mail.

Законодательная норма ограничивает право граждан, обладающих дворянским титулом других государств, занимать пост президента США. В XVIII веке поправку приняли, чтобы племянник Наполеона не смог баллотироваться на пост главы государства после того, как его брат обручился с американской светской львицей Элизабет Паттерсон.

Стоит отметить, что герцогиня Сассекская не заявляла о своих намерениях вступить в политическую борьбу за президентское кресло в Белом доме. Однако королевский биограф Том Бауэр считает, что такое вполне возможно.

«Я не знаю ни одного прецедента, когда кто-либо, широко известный и публично пользующийся дворянским титулом из другой страны, баллотировался на политический пост. Я думаю, это было бы очень спорно», — добавил соавтор истории внесения поправок в конституцию Народной конституции Джон Ковал.

Ранее стало известно, что Меган Маркл в компании своего супруга британского принца Гарри посетила мероприятие, посвященное Дню ветеранов в США и Дню памяти в Великобритании. Однако актриса выбрала для этого не очень подобающее ярко-красное платье с глубоким декольте.