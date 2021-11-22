Кремль: президенты России и Палестины встретятся в Сочи 23 ноября

Президент России Владимир Путин и его коллега из Палестины Махмуд Аббас проведут переговоры в Сочи 23 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудят ситуацию в ближневосточном регионе с учетом тех усилий, которые Москва предпринимает по палестинско-израильскому урегулированию.

«Лидеры рассмотрят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Ближнего Востока», — говорится в сообщении.

Ранее в преддверии визита в РФ Аббас заявил, что планирует обсудить с Путиным способы оживления политического процесса по Палестине. Также он выразил надежду на поддержку Москвы в вопросах проведения международной мирной конференции.