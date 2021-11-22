Елизавета Пескова вступилась за брата после скандального поста о смертельном ДТП блогера

Елизавета Пескова заступилась за брата Мику, оказавшегося в непростой ситуации: 17-летний юноша разместил в социальной сети Instagram пост, в котором говорится, что инцидент с разбившимся блогером Саидом Губденским не станет причиной отказа от гонок. Эта публикация вызвала негодование пользователей.

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова подняла соответствующую тему в разделе Stories личного Instagram-аккаунта. По ее словам, автором поднявшего волну критики поста являлся не ее брат, а другой человек, а сам поступок Мики получил неверное толкование.

«Я очень хочу вступиться за своего брата Мику, который действительно выложил чужие слова. Он хотел показать, что многих людей такие ситуации ничему не учат. Да, нужно было указать, что это скрин», — отметила Пескова.

Аналогичное объяснение поступку сына накануне дал сам Песков. По словам пресс-секретаря главы государства, Мика лишь сделал репост.

Блогер Губденский попал в ДТП на Кутузовском проспекте Москвы 20 ноября. Находясь за рулем BMW M4, он выехал на встречную полосу движения, где его авто столкнулось с двумя другими машинами. Водитель иномарки погиб на месте.