Михайлов назвал звезду «Собачьего сердца» Русланову актрисой с мощной энергетикой

Народная артистка России Нина Русланова, сыгравшая за свою карьеру в более чем 170 фильмах, включая культовую ленту «Собачье сердце» Владимира Бортко, являлась очень талантливой актрисой, обладавшей мощной энергетикой. Так умершую звезду охарактеризовал ее коллега Александр Михайлов.

Михайлов не понаслышке знает, каким актерским даром обладала Русланова: он имел удовольствие делить с ней одну съемочную площадку во время работы над лентой «Китайская бабушка».

«Она очень талантливый человек, со своим видением, своим характером. Очень тонко чувствующая атмосферу, была энергетически очень мощная. Интересная актриса ушла в тот мир», — приводит слова актера телеканал «360».

Руслановой не стало 21 ноября — звезда скончалась на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Траурная церемония прощания с ней пройдет в Доме кино 24 ноября. Звезду похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.