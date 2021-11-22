Путин подписал закон, который позволяет дистанционно заключать трудовой договор

Закон, который позволяет заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно, подписал президент России Владимир Путин.

Данный документ ранее был подготовлен в целях оптимизации взаимодействия работников и работодателей. Он утверждает возможность ведения и использования документов, которые связаны с работой, в электронном виде без дублирования на бумаге.

Предоставление такой возможности повысит оперативность ведения документооборота. Так, работники смогут без посещения отдела кадров подписывать документы электронной подписью. Кроме того, благодаря этому закону появится возможность оперативно получать государственные, муниципальные, банковские и иные услуги с данными работодателя.

Электронная подпись — это информация в электронно-цифровой форме, с помощью которой можно идентифицировать физическое или юридическое лицо. Ей также можно пользоваться по договоренности для обмена документами с юридическими лицами.