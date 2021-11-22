Лукашенко обвинил ЕС в игнорировании ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

Евросоюз не выходит на контакт по проблеме беженцев на польско-белорусской границе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Представители ЕС должны были работать с Минском над разрешением миграционного кризиса, отметил глава республики. По его словам, и.о. канцлера Германии Ангела Меркель пообещала поднять тему беженцев на высшем уровне.

«Они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Беларуси Макей им звонит: "Давайте будем работать в этом ключе!" — "Да мы там в командировке, еще где-то и прочее"», — сказал Лукашенко.

Ранее бывший глава МИД Литвы Пятрас Вайтекунас предложил отправить беженцев с польско-белорусской границы на Украину и в Молдавию. Об этом говорится в материале телеканала «360».