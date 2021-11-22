Власти Жирновска снова отказались переименовывать город в Жириновск

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил переименовать город Жирновск, находящийся в Волгоградской области, в Жириновск. По его словам, на карте России должен появиться населенный пункт, названный в честь не просто лидера партии, а настоящей «политической легенды» Владимира Жириновского.

«Такое предложение направлено в администрацию региона и властям города, нам это очень важно, горожане многие тоже не просто не против, а только за переименование», — заверил Чернышов.

Вице-спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что использование имени Жириновского было бы полезно для развития райцентра. Тем более, что переименование, продолжил он, потребует минимальных затрат на смену вывесок и бланков органов местной власти.

Prt Scr Google Maps / Виталий Король

«Мы не сомневаемся, что в случае принятия положительного решения удастся получить на переименование дополнительные средства как из регионального, так и из федерального бюджета», — выразил надежду Чернышов.

Впрочем, к великому разочарованию либерал-демократа, его «легендарная» идея не нашла понимания ни у волгоградцев, ни у жителей Жирновска. 83% опрошенных изданием «Блокнот Волгоград» высказались против такой инициативы, указав, что предложение ЛДПР дорого обойдется, прежде всего, самим горожанам.

«А сколько денег, времени и нервов потребуется каждому жителю Жирновска для внесения изменений в документы, где указано место рождения? Просто идиотизм», — возмутились читатели издания.

Местные жители напомнили, что идея переименования Жирновска не нова. Ее обсуждали еще 20 лет назад — правда, тогда лишь на уровне анекдотов. В 2016 году эту тему подняли вновь после того, как лидер ЛПДР пообщался с жителями Жирновского района и своими сторонниками по партии. Тогда записать свое имя в историю нефтяной столицы Волгоградской области была не прочь и сама «политическая легенда».

Пресс-служба ЛДПР /

«Что касается переименования Жирновска в Жириновск, то было бы хорошо. Жирновск — не очень хорошо звучит. Вторую "и" можно добавить для благозвучия. А мы тогда могли бы им помощь оказать. Гуманитарную», — заявил Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

Однако тогдашний глава Жирновска Александр Назаренко воспротивился подобному предложению, напомнив об особой истории города. По одной из версий, село Жирное, основанное в середине XVIII века, было названо так из-за плодородной и «жирной» земли, которая на заливных местах в пойме реки давала большой урожай.

«Жирновск — город трудяг, работяг, многие из жителей помнят советскую власть, много пожилых людей... Сомневаюсь, что они поддержат предложение назвать город в честь лидера ЛДПР. Да и предложено, видимо, это было в шутку», — говорил Назаренко в 2016 году.

Prt Scr Google Maps / Иван Дворковой

Новая попытка ЛДПР «присвоить» название города опять не нашла поддержки у местных властей. В администрации Жирновского муниципального района корреспонденту «Политики Сегодня» рассказали, что уже отправили ответное письмо на обращение Бориса Чернышова. Консультант отдела по общим, организационным вопросам и взаимодействию со СМИ Оксана Соколова не взялась раскрывать его содержание, однако заверила, что Жирновск сохранит свое историческое название.