Украинские полярники отметили день ЛГБТ

На украинской антарктической станции отметили Polar Pride – праздник, посвященный вкладу ЛГБТ-сообщества в исследование арктических и островных территорий. Торжественное обращение ко всем коллегам и представителям сексуальных меньшинств опубликовала на своей странице в Facebook биолог украинской антарктической экспедиции Оксана Савенко.

«Мы с радостью присоединились к этому событию, ведь считаем важным поддержать представителей ЛГБТ-сообщества, работающих в полярных регионах, и тех, кто надеется поучаствовать в следующих экспедициях и внести свой вклад в полярные исследования. Мы убеждены, что у всех людей должны быть равные возможности по участию в полярных исследованиях», — сообщила ученый.

Савенко обратила внимание, что для украинской станции «Академик Вернадский», расположенной на острове Галиндез, вопрос равноправия «очень актуален», ведь какое-то время представительниц прекрасного пола отказывались включать в состав экспедиций. Пол и сексуальная ориентация не должны быть «критериями отбора участников украинских антарктических экспедиций», сделала вывод исследователь.