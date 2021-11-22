Правящая партия Венесуэлы победила на региональных выборах в 20 из 23 штатов

Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Педро Кальсадилья сообщил об итогах региональных выборов в стране, которые состоялись 21 ноября.

По его словам, правящая партия Венесуэлы одержала победу в 20 из 23 штатов. Представители Объединенной социалистической партии (PSUV) лидируют в губернаторской гонке после подсчета 90% голосов.

Исключение составили штаты Кохедес и Сулия, где кандидаты оппозиционной коалиции «Круглый стол демократического единства» (MUD) обеспечили себе лидерство. Также пост губернатора в штате Нуэва-Эспарта займет представитель партии «Соседская сила» (FV), передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Процесс голосования, в котором приняли участие 41,8% зарегистрированных избирателей, прошел спокойно и без существенных нарушений», — высказался Кальсадилья.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился ко всем политическим силам, выразив надежду на то, что выборы станут залогом начала диалога и национального воссоединения, направленного на процветание народа.

Ранее сообщалось, что в ходе региональных выборов жители страны выбирали 335 мэров, 253 депутатов и 2471 члена местных советов. За процессом следили более 300 международных наблюдателей от различных стран, в том числе из России.