Перенесенные простудные заболевания могут защитить от заражения COVID-19

Защиту от заражения коронавирусом обеспечивают не только антитела, но и Т-клетки иммунитета, обнаруженные у переболевших простудой людей.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона провели исследование, изучив данные более 700 медицинских работников из двух лондонских больниц за период первой волны пандемии. В результате оказалось, что у многих из них не было положительного результата теста, несмотря на непосредственный контакт с COVID-19.

«Мы знаем, что некоторые люди остаются неинфицированными, несмотря на вероятное воздействие вируса», — заявил один из авторов научной работы Лео Суэдлинг.

Ученые обнаружили, что несмотря на отсутствие выработки антител и положительного результата теста, люди из данной подгруппы все еще генерировали масштабную Т-клеточную реакцию. Таким образом, вакцина, нацеленная на эти белки, могла бы работать против широкого спектра мутаций коронавируса.