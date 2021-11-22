Личный врач Саакашвили призвал допустить к политику психологов

Психолог и психиатр должны участвовать в процессе лечения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил личный врач политика Николоз Кипшидзе.

Соответствующую оценку он сделал после посещения Саакашвили, который на текущий момент находится в военном госпитале в Гори. По его словам, не стоит исключать, что будет необходима помощь иностранных специалистов.

«Нужно наблюдать и смотреть, что и как будет. Продолжается лечение, отмечается общая слабость, головная боль, играет давление», — сказал он.

Ранее стало известно, что Саакашвили перевели из тюремного госпиталя в гражданский. Кипшидзе отметил, что разница между медицинскими учреждениями огромная. Вместе с тем личный врач политика поблагодарил сотрудников больницы за приложенные усилия для восстановления здоровья Саакашвили.