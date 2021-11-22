Американист Лозанский: встреча лидеров России, КНР и США поможет избежать худшего сценария

Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена является необходимой, считает президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

По мнению американиста, переговоры помогут предотвратить прямое военное столкновение и избежать третьей мировой войны. Как считает Лозанский, такая война уже ведется на политическом, экономическом и информационном фронтах. Также эксперт призвал провести трехстороннюю встречу лидеров России, США и Китая.

«Нынешняя конфигурация сил в мире говорит о том, что только учет взаимных интересов всех трех держав сможет помочь избежать худшего сценария», — цитирует Лозанского «Лента.ру».

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Путин и Байден могут встретиться до конца года. По его словам, также не исключено проведение онлайн-переговоров.