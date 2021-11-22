Адмирал Попов: «Курск» потопила подлодка НАТО

Гибель атомной подводной лодки (АПЛ) «Курск» и 118 находившихся на ней моряков произошла более двух десятилетий назад, однако версии о причинах трагедии до сих пор волнуют общественность. Официальная трактовка событий 12 августа 2000 года гласит, что субмарина затонула из-за взрыва учебной торпеды «Кит», который повлек за собой детонацию остального боезапаса.

Впрочем, не все поддерживают эту версию, озвученную в 2002 году тогдашним главнокомандующим ВМФ России Владимиром Куроедовым. Так, бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов в интервью РИА Новости заявил, что «Курск» опустился на дно Баренцева моря из-за столкновения с подлодкой НАТО.

«Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта. Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка», — заверил журналистов Попов.

Версия эта далеко не нова. Еще в 2005 году эксперты говорили о сигнале SOS, который слышали на атомном крейсере «Петр Великий» (по нему «Курск» в тот день должен был выстрелить учебной торпедой). Сигнал выстукивали оставшиеся в живых после взрывов моряки во главе с капитаном Дмитрием Колесниковым, но командование посчитало, что его подает другая подлодка, находившаяся рядом с АПЛ во время трагедии.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Таинственная субмарина ходила по морю под флагом Североатлантического альянса, заверяет в интервью Попов, и после столкновения с «Курском» именно она подавала те самые сигналы SOS. Удар пришелся по «носу» российской подводной лодки, после чего все имеющиеся на борту торпеды взорвались.

Эту «главную версию» экс-командующий Северным флотом озвучивал еще в 2000 году, почти сразу после гибели российской подлодки.

«Главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, — говорил тогда Вячеслав Попов, — которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно».

ТАСС / Семен Майстерман

Участие в тех событиях американской субмарины обсуждается давно. В частности, экспертное сообщество часто упоминает подлодку USS Memphis, которая в тот момент находилась относительно недалеко от «Курска». Самой популярной неофициальной версией является торпедная атака со стороны Соединенных Штатов, но это предположение противоречит здравому смыслу: гидроакустики «Петра Великого» не зафиксировали шум хода торпеды в тот час, а ведь выстрел со стороны другой подлодки пропустить «мимо ушей» очень трудно.

Помимо конспирологических теорий (случайное попадание ракетой класса «земля-земля», мина времен Второй мировой войны) также говорилось, что подрыв «Курска» организовал террорист-смертник из Дагестана» Мамед Гаджиев. На деле он был гражданским специалистом машиностроительного завода «Дагдизель» и не имел никакого отношения к происходящим на «Курске» событиям.

Справка ПС

Вячеслав Попов получил звание адмирала в 1999 году. За годы службы на российском флоте он поучаствовал в 25 морских походах.

После сообщения о гибели «Курска» Попов возглавил операцию по спасению подлодки, пообещав, что посвятит свою жизнь поиску «человека, который все это устроил». Несмотря на это, «морского волка» часто обвиняли в причастности к трагедии. Вице-адмирал Валерий Рязанцев, входивший в комиссию по расследованию причин катастрофы, критиковал Попова за безобразную подготовку моряков и игнорирование требований безопасности под его началом.

Бытует версия, что глава Северного флота почти сразу понял, что произошло с «Курском», но докладывать об этом начальству не стал. Если бы Вячеслав Попов среагировал быстрее, жизни 23 моряков, оставшихся в «отсеке живучести», удалось спасти. Подробный пересказ событий 12 августа 2000 года читайте в нашем материале.