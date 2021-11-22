Более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из общественного транспорта Казани

Проверяющие предприятия «Метроэлектротранс» высадили из общественного транспорта в Казани более 500 пассажиров без QR-кодов.

В Татарстане с понедельника действует запрет на перевозку жителей общественным транспортом без QR-кодов. Исключение сделали для легковых такси и на рейсах между регионами.

«На 7:30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек», — говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.

Один трамвайный маршрут встал на долгое время из-за того, что пассажир отказался покидать транспорт. Компания, которая занимается проверкой цифровых кодов, попросила жителей республики отнестись к новым ограничениям с пониманием.

Татарстан стал первым российским регионом, который пошел на подобные меры. Также с 22 ноября будет приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кодов.