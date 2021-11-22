Журналист Гордон: отсутствие реформ стало главной ошибкой Зеленского на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский теряет слишком много рейтинга из-за действий своих сторонников во власти, заявил журналист Дмитрий Гордон.

По словам скандального украинского интервьюера, Зеленский в течение двух с половиной лет нахождения в президентском кресле так и не решился на необходимые реформы. К тому же глава государства не может ответить за действия своих подопечных, которые активно разворовывают бюджет страны, сделал неожиданное заявление Гордон.

«Почему вокруг него столько идиотов? Почему они позорят его и опускают рейтинг партии? Почему (экс-президент Грузии Михаил. — Прим.ред.) Саакашвили говорит о том, что ежегодно воруют из госбюджета 37 миллиардов долларов. Почему никто не отвечает на этот вопрос? Кто ворует?» — возмутился он.

Вместе с тем журналист отметил, что если эти заявления не отражают действительность, то необходимо подать на Саакашвили судебный иск. В противном случае Зеленский должен прямо ответить на поставленные вопросы. Это входит в прямые обязанности президента страны, резюмировал украинский ведущий.

Ранее Гордон заявил о намерениях властей Грузии депортировать его из страны. Журналист отметил, что в аэропорту Тбилиси ему сообщили о невозможности въезда на их территорию.