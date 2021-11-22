Юрий Семин оценил решение Валерия Карпина продолжить работу в сборной России

Экс-тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал решение Валерия Карпина остаться на посту наставника национальной команды до 2022 года.

Юрий Семин был уверен, что Валерий Карпин, заявивший после поражения в матче квалификации ЧМ-2022 от Хорватии о возможном уходе из сборной России, сохранит пост наставника национальной команды. Об этом заслуженный тренер РСФСР рассказал в интервью РИА Новости.

«Первое заявление Карпина о том, что он может покинуть пост главного тренера сборной, всерьез не воспринимал. При нем команда действует хорошо, пусть работает и дальше. Конечно, у нас у всех одни ожидания — попасть на чемпионат мира. Получится или нет, никто предсказать не может», — подчеркнул Семин.

Накануне Карпин в эфире «Коммент.Шоу» сообщил, что продолжит работу со сборной России, пишет «Свободная пресса». Стыковые матчи европейской квалификации ЧМ-2022 состоятся в марте следующего года. Для того, чтобы завоевать путевку на планетарное первенство, национальной команде потребуется выиграть две встречи.