Спонсора террористов «Исламского государства» задержали в Омске

Правоохранители провели спецоперацию по пресечению террористической деятельности в Омске. В ходе организованных мероприятий был задержан мужчина, сотрудничавший с запрещенным в РФ «Исламским государством»1.

Оперативники, участвовавшие в поимке злоумышленника, установили, что он поддерживал связь с боевиком ИГИЛ1, который занимался вербовкой. По просьбе знакомого гражданин профинансировал деятельность запрещенной в РФ организации: он перевел денежные средства на банковскую карту.

После этого правоохранители вышли на след спонсора боевиков и провели его задержание. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам содействия террористической деятельности. Другие обстоятельства и детали инцидента устанавливаются.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации