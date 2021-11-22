Синоптики Гидрометцентра предупредили о возникновении погодных аномалий в Сибири

Погодные аномалии прогнозируются на территории Урала, Поволжья и Сибири. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно прогнозам синоптиков, в ряде регионов Сибири ожидается потепление на 20 градусов, а на Урале и в Поволжье — резкое похолодание. В Красноярском крае показатели температуры воздуха могут опуститься до −34 градусов в абсолютном значении.

«В Иркутской области аномалия до −7 градусов, морозы — до −30 градусов. На Чукотке на 10 градусов ниже нормы, там около 35-37 градусов мороза. В остальных регионах умеренная и теплая погода», — уточнил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Погодные изменения могут негативно отразиться на состоянии здоровья метеозависимых людей. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление синоптика Марины Макаровой, данное явление обусловлено нарушенным адаптационным механизмом.