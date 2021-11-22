Политолог Грациани оценил влияние публикации переписки Лаврова на отношения РФ и Украины

Публикация дипломатической переписки главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами из ФРГ и Франции не навредит «нормандскому формату» больше, чем недоверие Европы к России, считает итальянский политолог Тиберио Грациани.

Таким образом председатель аналитического центра Vision & Global Trends оценил влияние произошедшего на переговоры по Украине. Он отметил, что на отношениях российской стороны с европейскими партнерами негативно сказывается ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе, пишет "Лента.ру".

«Что касается доверия — очень важного элемента в любом переговорном процессе, — я считаю, что все заинтересованные стороны должны "сделать шаг назад" и выработать более прагматичный подход», — подчеркнул Грациани.

Ранее внешнеполитическое ведомство России опубликовало переписку министра иностранных дел с французским и немецким коллегами, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи глав МИД в «нормандском формате». Однако в немецком ведомстве сообщили, что Берлин и Париж расценивают обнародование переписки как нарушение дипломатической практики.