Проводника поезда задержали по подозрению в краже 27 подстаканников в Сочи

Правоохранители задержали сотрудника РЖД по подозрению в краже 27 подстаканников из поезда в Сочи.

В дежурную часть обратился начальник вагонного участка с просьбой помочь отыскать пропавшие подстаканники. В процессе следствия выяснилось, что их мог похитить 20-летний работник поезда.

«В настоящее время отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 20-летнего жителя Краснодарского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», — сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России.

Злоумышленник зашел ночью в купе проводников и похитил оттуда подстаканники. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства и причины происшествия уточняются. Расследование продолжается.