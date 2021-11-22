«Поиграл в супермена». Мэр Владивостока пришел на помощь буксующей в ледяной каше машине

Для жителей Владивостока сегодняшнее утро началось явно не с кофе. Столицу Приморского края накрыла непогода: накануне вечером в городе начался дождь со снегом, в результате утром на дорогах образовалась ледяная каша. Из-за этого многие водители, не успевшие сменить летнюю резину на зимнюю, столкнулись с большими проблемами.

Одной из жертв ненастья стала жительница Владивостока, не сумевшая из-за гололеда подняться в горку на дорожном участке в районе Нейбута. На помощь забуксовавшему Nissan Murano бросились очевидцы, среди которых оказался и глава города Константин Шестаков.

На кадрах видно, как Шестаков и еще трое мужчин толкают иномарку, застрявшую на подъеме в снежной каше. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии, градоначальник на тот момент был «на объезде по пути в штаб». Позднее ситуацию прокомментировал и сам глава города.

«Мы сейчас помогли девушке, которая не могла подняться на подъем. Посмотрели — резина летняя. В случае если вы не переобулись, примите решение остаться дома. Берегите себя и своих близких», — призвал Шестаков в Instagram.

Некоторые пользователи соцсетей посчитали, что Шестакову следовало не подталкивать автомобиль, а просто поручить коммунальным службам эффективнее очищать дороги от снега и льда. Другие же положительно оценили поступок мэра, назвав его «человечным».

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«Молодцы, мужики, сегодня вы поможете, а завтра вам», — написал в Instagram deputat_125.

«Вот она наша власть, такие же люди», — отметила Татьяна Баранова.

«Если что ситуация и описывает, так это то, что Константин Шестаков в первую очередь человек с нашего города. Кто-то ролики снимать только может, а кто-то в этот момент помощь окажет без сарказма и стеба просто так!» — обратил внимание Алекандр в Telegram.

«Помог бы, если бы подвез девушку, а машину припарковал для дальнейшей эвакуации для смены резины», — не согласился в Twitter Андрей Копырин.

Впрочем, ряд комментаторов назвал поведение Шестакова пиаром и попыткой «поиграть в супермена».

«А автобус стоит и ждет, пока мэр в супермена наиграется», — написал Василий Теркин в Telegram.

22 ноября на Приморский край обрушился сильный циклон. На большей части территории региона прошли осадки разной степени интенсивности. В оперативном штабе по ликвидации последствий непогоды сообщают, что общее количество осадков (дождь со снегом) может составить до 49 мм.

Власти рекомендовали горожанам оставаться дома. Работников рекомендовано отпустить домой после обеда. Ранее мэр Владивостока в Instagram сообщил, что для обеспечения безопасности на время циклона закрыто движение по самому крутому в городе спуску — на улице Капитана Шефнера. Дороги обрабатывают противогололедными реагентами.